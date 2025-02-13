شفيونتيك تتأهل لقبل نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس

واصلت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك حملتها الناجحة، نحو التتويج بلقبها الرابع على التوالي في بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات، عقب فوزها على الكازاخية يلينا ريباكينا، اليوم الخميس، بدور الثمانية للمسابقة.

وفي تكرار لنهائي العام الماضي للبطولة، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، تعافت شفيونتيك من كسر إرسالها في المجموعة الثانية لتفوز 6 / 2 و7 / 5، لتصعد للدور قبل النهائي للمسابقة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن شفيونتيك قولها "أنا سعيدة للغاية وفخورة بنفسي، في المجموعة الثانية شعرت أن ريباكينا رفعت مستواها لذا كان يتعين علي أن أقوم بذلك أيضا".

بدأت ريباكينا العام الحالي وهي متفوقة بأربعة انتصارات مقابل فوزين خلال مواجهاتها المباشرة مع شفيونتيك، لكن الطرفين تعادلا الآن في عدد الانتصارات، بعدما سبق للاعبة البولندية الفوز على نظيرتها الكازاخية أيضا في بطولة كأس يونايتد الشهر الماضي.

وباتت شفيونتيك، المصنفة الثانية ، ثاني المتأهلات للمربع الذهبي في البطولة بعد الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، التي صعدت للدور ذاته أيضا، إثر فوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة السادسة، بنتيجة 4 / 6 و6 / 1 و6 / 1، في وقت سابق اليوم.