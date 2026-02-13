بيت الشعر العربى يستضيف شعراء «سلسلة ديوان الشعر العامي»

يقدّم مركز إبداع بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية جديدة يستضيف من خلالها بعض شعراء سلسلة "ديوان الشعر العامي"، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وذلك في إطار برنامجه الهادف إلى دعم شعر العامية وإتاحة منابر منتظمة للتجارب الشعرية المعاصرة.

وتُقام الفعالية على مدار أمسيتين؛ حيث تنطلق الأمسية الأولى من الساعة السادسة حتى السابعة والنصف مساءً، بمشاركة كل من: محمود البنا، سمير السروجي، حاتم مرعي، حسّان البربري، سعيد شحاتة، مدحت منير، أسامة عبد العزيز، عفاف التركي، ومحمد صادق، وتُدار الأمسية بواسطة الشاعر إبراهيم أبو سمرة.

فيما تُعقد الأمسية الثانية من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً، بمشاركة: حبيبة الزين، ضاحي عبد السلام، إسلام رمضان، ناصر عبد السلام، خالد حريب، محمد مغاوري، أيمن هيبة، محمد البيطار، وهاني خلف، ويديرها الشاعر محمد فرغلي.

وفي تصريح له، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن تنظيم هذه الأمسية يأتي في إطار استراتيجية بيت الشعر العربي الهادفة إلى دعم شعر العامية المصرية، وإتاحة مساحات منتظمة للتلاقي الإبداعي بين شعرائه، مشيرًا إلى أن «سلسلة ديوان الشعر العامي تمثل أحد المسارات الأساسية في خطة العمل الثقافي لبيت الشعر العربي، وتعكس حرص صندوق التنمية الثقافية على دعم التجارب الجادة، وتعزيز حضور الشعر العامي ضمن المشهد الثقافي المصري».

وأضاف محجوب أن صندوق التنمية الثقافية يواصل تقديم الدعم للأنشطة الشعرية والفنية من خلال مراكز الإبداع التابعة له، بما يسهم في استدامة الفعل الثقافي، وإتاحة منصات حقيقية للتعبير والتفاعل مع الجمهور.

تأتي هذه الأمسية ضمن برنامج ثقافي متكامل ينفذه صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه المختلفة، بهدف دعم الإبداع الأدبي، والحفاظ على التنوع الثقافي، وإبراز الأصوات الشعرية المعاصرة بمختلف أشكالها.