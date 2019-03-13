العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي للتصدي إلى إساءة معاملة المهاجرين في كرواتيا

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد ضد "عمليات الإعادة المنهجية وغير القانونية والعنيفة في كثير من الأحيان" لطالبي اللجوء من جانب كرواتيا، وأن يتحمل جزءا من اللوم فيما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات.

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا "بشكل حاسم" إلى وقف عنف الشرطة على حدوده واستخدام "الإجراءات المناسبة لضمان امتثال كرواتيا الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي".

وأضافت المنظمة ، ومقرها لندن ، أن الأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من البوسنة "يُمنعون بشكل روتيني من فرص السعي لحماية دولية وغالبا ما يتم إعادتهم بعنف".

واستطلعت المنظمة آراء 94 لاجئا خلال الفترة من يونيو حتى كانون يناير وقالوا جميعهم إنهم تمت إعادتهم من جانب الشرطة الكرواتية وغالبا بالعنف، وحاول العديد منهم العبور عدة مرات.

وأبلغ هؤلاء اللاجئون عن تعرضهم للضرب والاحتجاز لفترات طويلة والمضايقات دون الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء. وقال البعض إنهم أجبروا على السير لعدة كيلومترات وهم حفاة في ظل درجات حرارة تصل للتجمد.

وأصبحت الحدود الجبلية الكرواتية البوسنية المدخل الرئيسي الجديد إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام، حيث حاول المهاجرون واللاجئون تجنب الحدود المجرية المسيّجة مع صربيا.

وتقطعت السبل بعدة آلاف من الأشخاص بالقرب من الحدود ، في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا البوسنيتين. ويعيش هؤلاء في مصانع مهجورة، كما أن السلطات غير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع الأزمة.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا اندريفا أن المفوضية أطلعت على نتائج منظمة العفو الدولية.

وقالت أندريفا للصحفيين في بروكسل "المفوضية قلقة كما هو الحال دائما بشأن تقارير حول سوء معاملة المهاجرين واللاجئين وتأخذ تلك المزاعم على محمل الجد للغاية. أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة إلى المهاجرين واللاجئين أمر غير مقبول".

وتابعت المتحدثة أن المفوضية تجري اتصالا مع زغرب بشأن "مزاعم بشأن سوء المعاملة وينفي مواطنون غير أوروبيين احتمال تقديم طلبات للحصول على اللجوء" مضيفة أنها تتوقع أن تتابع كرواتيا تلك القضايا على الفور.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها اليوم الأربعاء إنها تحث كرواتيا على إصدار أوامر للشرطة بعدم استخدام القوة والترويع ضد المهاجرين واللاجئين والتحقيق بشأن مزاعم سوء المعاملة. ويتعين أن توقف سلوفينيا وإيطاليا أيضا رد المهاجرين واللاجئين على أعقابهم بدون إتاحة البت في إجراءات لجوئهم ".

وأضافت المنظمة أن البوسنة ستطلب مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف العبور للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل.

وتابعت اندريفا أن المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا طارئا للدول الواقعة على طريق البلقان بما في ذلك دعم مجالس البلدية للتعامل مع تدفق المهاجرين.