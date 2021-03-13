الأردن يسجل 61 وفاة و 4144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 61 وفاة و 4144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5285 والإصابات إلى 469 ألفا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 73 ألفا و 588 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 375 حالة، فيما غادرت 114 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 4594 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 390 ألفا و 127 حالة.

وأضاف الموجز أن 27 ألفا و 984 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5 ملايين و 131 ألفا و 793 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 81ر14 بالمئة.