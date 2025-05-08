حكيمي بعد تأهل باريس لنهائي دوري الأبطال: إنريكي عبقري

أعرب الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الإطاحة بآرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وفي تصريحات لقناة "كانال بلس" عقب فوز فريقه 2-1 على ملعب حديقة الأمراء، قال حكيمي: "إنه إنجاز مذهل، الأجواء رائعة، وعملنا بجدية كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة."

وأضاف: "مررنا بلحظات صعبة، وكان البعض لا يؤمن بقدرتنا على الذهاب بعيدًا، بل كنا على وشك الخروج من البطولة في وقت سابق، لكننا تمسكنا بالأمل، وكنا عائلة واحدة داخل وخارج الملعب."

وتابع النجم المغربي: "هذا الإنجاز نهديه للجماهير، ولكل من ينتمي للنادي، من مسؤولين ولاعبين وعائلاتنا، وكل من دعمنا طوال الموسم."

واختتم حكيمي إشادته بالمدرب لويس إنريكي قائلاً: "إنه عبقري بحق، ويقوم بعمل رائع منذ قدومه. استغرق عامًا لبناء فريق قوي ومتجانس، بفضل جهده الكبير وعمله المتواصل."