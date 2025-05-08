قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن تل أبيب ستفعل بطهران ما فعلته مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من استهداف جماعة الحوثي اليمنية لمطار بن جوريون.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "أحذر القيادة الإيرانية التي تمّول، وتسلح وتوجه تنظيم الحوثيين: أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى، أنتم تتحملون المسئولية المباشرة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف كاتس: "ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم في طهران أيضا".

وكانت الجماعة أطلقوا صباح الأحد صاروخا باتجاه إسرائيل، سقط في محيط مطار بن جوريون قرب تل أبيب وتسبب بتعطيل حركة الملاحة لفترة قصيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها إنه نفذ "عدة محاولات لاعتراض الصاروخ" قبل أن يسقط في محيط المطار متسببا بإصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

وردت إسرائيل الثلاثاء باستهداف مطار صنعاء في اليمن وعطلته بشكل كامل. وقالت إسرائيل إن الجماعة استخدمت المطار "لنقل وسائل قتالية ونشطاء ويتم تشغيله بشكل متواصل لأغراض إرهابية"، على حد تعبيرها.

وأعلن جيش الاحتلال شن ضربات جوية على بنى تحتية للجماعة في الحديدة بجنوب اليمن.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس هددا إيران الثلاثاء في بيان مشترك أيضا، وحملاها المسئولية "بشكل مباشر عن أي هجوم ضد إسرائيل، وستتحمل العواقب كاملة".

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء وقفا لإطلاق النار بين بلاده والحوثيين في اليمن تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عًمان.

لكن الجماعة أكدت مواصلة استهداف إسرائيل والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر رغم الاتفاق الذي أنهى ضربات أمريكية مكثفة متواصلة منذ أسابيع على اليمن.