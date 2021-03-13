شرطة بوليفيا تلقي القبض على الرئيسة المؤقتة السابقة بسبب مزاعم تحريضها على انقلاب

اعتقلت الشرطة البوليفية الرئيسة المؤقتة السابقة جانين آنييز في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بعد أن اتهمها ممثلو الادعاء بالإرهاب والتآمر والتحريض على انقلاب مزعوم في 2019، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "لا رازون" أنه تم اعتقال وزير العدل السابق ألفارو كويمبرا ووزير الطاقة السابق رودريجو جوزمان أيضا. وأضافت الصحيفة أنه تم إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق ثلاثة وزراء سابقين في إدارة آنييز وبعض قادة الجيش.

وكتب رئيس مجلس الوزراء إدواردو ديل كاستيلو على موقع تويتر: "أبلغ الشعب البوليفي بأن جانين آنييز محتجزة وأنها الآن في أيدي الشرطة".

وتولت آنييز، التي كان عضوة في مجلس الشيوخ المعارض، السلطة في عام 2019 بعد فرار الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس من البلاد بعد احتجاجات حاشدة وانتخابات متنازع عليها. وبمجرد توليها المنصب، تحولت البلاد بين عشية وضحاها من صديقة لفنزويلا إلى حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.