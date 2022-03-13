النبراوي بعد انتخابه نقيبًا للمهندسين: نبدأ مرحلة جديدة من أجل نقابة قوية

توجه نقيب المهندسين طارق النبراوي، بشكره إلى مهندسي مصر بعد انتخابه نقيبًا للمهندسين.

وقال في بيان صحفي: "أشكر الذين شرفوني بهذا التكليف، وأعد الجميع وخاصة شبابنا الواعد الذى أثبت وعيه ولم يهتز أمام كل محاولات الترهيب والترغيب، والجميع بالعمل والسعي الدءوب نحو تنفيذ أهدافنا التي وعدنا بها في برنامجنا، ومعنا كافة زملائنا الذين ترشحوا ولم يوفقوا، حيث سيكونون معنا بإذن الله في تنفيذ برامجهم".

وأكد: "نبدأ مرحلة جديدة في النقابة قائمة على الشفافية ووحدة المهندسين من أجل نقابة قوية مدافعة عن حقوق أبنائها".

وكان قد أعلن رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين المهندس هاني محمد محمود، اليوم الأحد، نتيجة جولة الإعادة على مقعد النقيب العام للمهندسين والتي أجريت الجمعة الماضية بين المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي، بفوز المهندس طارق النبراوي بمقعد نقيب المهندسين بحصوله على 10115 صوت، وحصول منافسه المهندس هاني ضاحي على 8022 صوت.

وأوضح محمود خلال مؤتمر إعلان النتيجة مساء اليوم بعد تسلمها من هيئة النيابة الإدارية ممثلا لها المستشار محمد عبد الكريم، أن عدد الحضور بلغ 18888 صوت، والأصوات الصحيحة 18137 صوت والأصوات الباطلة 751 صوت.