عمرو أديب ينعى أنيسة حسونة: الاقتراب منها كان يعطى أملا وطاقة إيجابية لا تنقطع

نعى الإعلامي عمرو أديب، الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، والتي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، قائلًا إنه زامل الراحلة لمدة طويلة في برنامج تليفزيوني.



وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «زاملت الراحلة أنيسة حسونة لمدة طويلة في برنامج تليفزيوني، الاقتراب منها كان يعطى أملًا وطاقة إيجابية لا تنقطع، أظن الكثيرين اليوم يتمنون أن يتركوا الدنيا بعمل خيري يضارع ما قدمته الفقيدة، الله يرحمها».





زاملت الراحله انيسه حسونه لمده طويله فى برنامج تليفزيونى . الاقتراب منها كان يعطى امل وطاقه ايجابيه لا تنقطع . اظن الكثيرين اليوم يتمنون ان يتركوا الدنيا بعمل خيري يضارع ما قدمته الفقيده . الله يرحمها — Amr Adib (@Amradib) March 13, 2022





وأعلن الكاتب الصحفي محمد الجارحي، وفاة أنيسة حسونة الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب السابق.



وكتب الجارحي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديقة العزيزة د. أنيسة حسونة في ذمة الله.. ربنا يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة ويجعل كل أعمالها في مستشفى مجدي يعقوب ومستشفى الناس وغيرها في ميزان حسناتها يا رب.. أرجوكم تدعو لها».