تخفيض عقد لوكاكو يُقربه من العودة إلى إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إن روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي أصبح مستعد لخفض راتبه من أجل العودة إلى صفوف إنتر ميلان هذا الصيف.

منذ عودته إلى تشيلسي من إنتر الصيف الماضي مقابل 97.7 مليون جنيه إسترليني، كان المهاجم البلجيكي محبطًا للغاية.

اعتبر الكثيرون انتقاله من أفضل الصفقات الصيفية. ومع ذلك، فقد كان لياقته البدنية والمشاكل خارج الملعب جعلت الأمور أسوأ. بالعودة إلى ديسمبر من العام الماضي، أجرى لوكاكو مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»، الإيطالية. في ذلك، انتقد نظام مدرب تشيلسي توماس توخيل وأعرب عن رغبته في العودة إلى إنتر.

يبدو أنه على استعداد لتسريع هذا الوعد من خلال الحصول على تخفيض في الأجور، وفقًا لـ «جازيتا ديلو سبورت» (عبر كالشيو سبورت).

ومع ذلك، هناك مشاكل تتعلق بالتحرك المحتمل للنجم الدولي البلجيكي.

إنتر لن يتمكن من شراء مهاجم مانشستر يونايتد السابق في وضعهم المالي الحالي. ستكون الصفقة على سبيل الإعارة بهدف الانتقال الدائم هي العملية المقترحة.

إلى جانب ذلك، تعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش لعقوبات من قبل حكومة المملكة المتحدة هذا الأسبوع والتي أوقفت نشاط انتقالات النادي.

سيحتاج لوكاكو، الذي يتقاضى أجرًا أسبوعيًا قدره 325000 جنيه إسترليني، إلى خفض هذا المبلغ الضخم إذا كان يريد العودة إلى سان سيرو، وإذا عاد إلى سان سيرو، فسيعود إلى الفريق والدوري الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا.