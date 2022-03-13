وزيرة خارجية ألمانيا: جسر جوي لنقل لاجئي أوكرانيا من مولدوفا

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين تعمل مع شركاء دوليين على إقامة جسر جوي لنقل اللاجئين الأوكرانيين من مولدوفا.

وقالت الوزيرة عقب اجتماعها مع نظيرها المولدوفي نيكو بوبيسكو في العاصمة تشيسيناو، اليوم السبت، إن مثل هذا الجسر الجوي سيكون "مجديا تماما".

وفي الوقت نفسه، أعلنت بيربوك أن الحكومة الألمانية ستنقل 2500 لاجئ أوكراني من مولدوفا مباشرة إلى ألمانيا في خطوة أولى، مضيفة أنها اتفقت على ذلك مع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

وذكرت بيربوك أن هذا لن يكون سوى بداية لدعم مولدوفا في استقبال وتوزيع اللاجئين مع دول أخرى داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أنه لهذا الغرض سيجري إنشاء "ممر أخضر" باستخدام حافلات تمر عبر رومانيا، مشيرة إلى أنه سيُجرى أيضا نقل الأشخاص جوا من مولدوفا مباشرة أو عبر بلدان مجاورة ذات سعة أكثر في المطارات.

وأضافت أن هذا يمكن أن يحدث أيضا عبر المحيط الأطلسي - أي إلى الولايات المتحدة أو كندا- وقالت: "يجب أن نكون عمليين للغاية في هذا الموقف، وألا نعد خطة مثالية مئة بالمئة تمتد لثلاثة أشهر".

وقالت بيربوك إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات طارئة بقيمة خمسة ملايين يورو لمولدوفا، كما قدمت الحكومة الألمانية ثلاثة ملايين يورو إضافية، مشيرة إلى أن هذه الأموال تأتي إضافة إلى 37 مليون يورو من المساعدات الاقتصادية التي خططت لها وزارة التنمية لهذا العام، مضيفة أن وكالة الإغاثة التقنية الألمانية تورّد أيضا أسرّة مخيمات وأكياس نوم وخيام ومدافئ وطعام.

وتعتزم الوزيرة الألمانية زيارة مركز لاستقبال اللاجئين في أرض المعارض بالعاصمة تشيسيناو.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، يتم هناك تسجيل الوافدين، وتوفير أماكن إقامة مؤقتة لهم. ويضم المركز وحدة صحية ووحدة تطعيم ضد جائحة كورونا. ويمكن أن تستوعب المنشأة ما يصل إلى 4000 شخص.

وبحسب بوبيسكو استقبلت مولدوفا حوالي 300 ألف شخص من أوكرانيا، بينهم أكثر من 100 ألف لا يزالون على أراضيها. وتعتبر الجمهورية السوفيتية السابقة من أضعف الدول اقتصاديا في أوروبا.

وقال بوبيسكو إن بلاده فتحت الحدود رغم أن مواردها محدودة للغاية، مضيفا أن مولدوفا بحاجة إلى مزيد من المساعدات الخارجية لضمان الاستقرار والتعامل مع التكاليف الإنسانية المرتبطة باستضافة اللاجئين.

كما أوضح أن مولدوفا مهتمة بتحقيق مزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي، طالبا الدعم من منظمة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لمراقبة الحدود مع أوكرانيا، وأشار إلى أن المنظمة يمكنها أن تساعد في تسجيل اللاجئين.

وتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الفارين من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير 5ر2 مليون شخص، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

ومن المتوقع أن يستغل نحو 100 ألف لاجئ من أوكرانيا إتاحة السفر من داخل ألمانيا إلى الدول المجاورة بعد غد.

ويسافر اللاجئون بشكل رئيسي إلى مناطق ألمانية مثل ميونخ وبرلين وكولونيا وفرانكفورت وهامبورج وبريمن، وفقا لما ذكرت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم السبت.

واستغل العديد من اللاجئين عرض السفر إلى فرنسا وسويسرا وهولندا.

وأعلنت السلطات البولندية اليوم السبت ان البلاد استقبلت نحو 6ر1 مليون لاجئ حتى الآن.

وقال بافل سيفرناكر نائب وزير الداخلية البولندي اليوم إن تسعة قطارات خاصة ستنقل اللاجئين من بولندا إلى ألمانيا في أيام العطلات، بالإضافة إلى ثمانية قطارات عادية تسافر يوميا بين الدولتين.