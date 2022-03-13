 الرئيس العراقي: قصف أربيل بالصواريخ جريمة إرهابية مدانة - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي: قصف أربيل بالصواريخ جريمة إرهابية مدانة

د ب أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 10:28 ص

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن استهداف مدينة أربيل بالصواريخ جريمة إرهابية مُدانة.

وقال الرئيس صالح، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "القصف يأتي في توقيت مريب مع بوادر الانفراج السياسي ويستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

وأضاف: "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".

وبحسب مصادر أمنية كردية فإن مناطق متفرقة بمدينة أربيل شهدت فجر اليوم هجوما بـ12 صاروخا دون وقوع إصابات.


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