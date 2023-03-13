عمرو أديب عن خسارة الزمالك أمام إنبي: شربت من نفس الكأس وبقيت محتاس وفرجة لكل الناس

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انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب خسارة نادي الزمالك أمام إنبي، بهدفين نظيفين في بطولة الدوري العام.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «ربنا أراد يردلي اللي عملته إمبارح.. أنا إمبارح كنت في حالة كروية ليست لطيفة وكتير من الأهلاوية منبسطوش منها.. أنا شربت من نفس الكأس وبقيت محتاس وفرجة لكل الناس»، وذلك في إشارة إلى سخريته من هزيمة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2 / 5 في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «الزمالك النهاردة بهدلني.. فريق أهتم بلا أسنان.. بلا فعالية ولا رغبة ولا قدرة .. تحس إنها فرقة مش أنا جاي منين ورايح فين.. طاب أعمل إيه.. أنا مين .. أنا إزاي».

وتابع: «إحنا دخل فينا جونين وسط حراسة مشددة.. لاعب إنبي كان بيجري بالكرة ويروح للجون ومعاه حرس شرف من الزمالك لغاية ما يسجل الجون».

وأشار إلى أن الزمالك نادي بلا فاعلية، وتابع: «مفيش لاعب قادر يعمل فرق.. زيزو تعبان وزهقان .. بقية اللاعيبة عادية وأقل من عادية .. وجببت أقل من العادية.. وفرطت في اللاعيبة غير العادية».

وانتقد غياب تأثير الصفقات الجديدة للزمالك (ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة)، قائلا: «فين التلاتة اللي بهدلنا الدنيا علشان نسجلهم .. مفيش حد فيهم له معنى.. ده الزمالك مش عارف يبقى الرابع».

ورجح أديب رحيلا قريبا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا عن تدريب الزمالك، قائلا: «أيام فيريرا بقت معدودة وهو قاعد بس علشان العقد والشرط الجزائي».



وقلل الزمالك، حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري العام المتوج بها في آخر موسمين، وسقط بهدفين نظيفين أمام نادي إنبي، رغم أن الفريق خاض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا وإنعاش حظوظه للتأهل عن دور المجموعات.