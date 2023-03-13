 ضبط 34 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملة مرورية بطنطا - بوابة الشروق
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ضبط 34 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملة مرورية بطنطا

علاء شبل:
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:32 ص
شنت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 34 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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