ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب بطريق السلوم الساحلى

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن عدد وفيات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السلوم الساحلى ارتفع إلى 8حالات وفاة جميعهم مجهولين الهوية و15 مصابًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى سيدي برانى المركزى، استقبل 15 مصابا، فيما لقى 8 أخرين مصرعهم، جراء انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة أبو غليلة شرق مدينة السلوم.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين الإسعافات والاجراءات الطبية العاجلة للمصابين ووجه على الفور رئيس مجلس براني بمتابعة حالاتهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم بمستشفتي براني المركزي والعسكري.

وتم نقل بعض الحالات إلى مستشفى مطروح العام ومستشفى الجامعة بالإسكندرية.

واستقبلت مستشفى براني 7 جثث مجهولين الهوية بالإضافة إلى 15 مصاب وهم:-



يعقوب إبراهيم عثمان ٢٤ سنة سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج

محمد مصطفى كامل ٢٤ سنة كفر الشيخ كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس

كريم عبد الستار محمد 18 سنة سوهاج اشتباه ما بعد الارتجاج

هاشم عنتر راشد 45 سنة سوهاج جرح قطعي بفرورة الرأس

محمد علي 19 سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الرأس

حجاج جابر احمد 18 سنة بني سويف كسر بالذراعين

جابر سند محمد 25 سنة بني سويف اشتباه مابعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات

عوض احمد مكاوي 45 سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج

أحمد جمال أحمد 25 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة

محمد عبد الشافي 20 سنة أسيوط اشتباه ما بعد الارتجاج

عبد الله ابو السعود 35 سنة البحيرة اشتباه ما بعد الارتجاج

مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج

مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج

مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الرأس

مجهول الهوية اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الرأس





