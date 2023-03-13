 الاتحاد الجامبي يوضح... كيف أقنع لاعب بايرن ميونخ بالمشاركة مع جامبيا؟ - بوابة الشروق
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الاتحاد الجامبي يوضح... كيف أقنع لاعب بايرن ميونخ بالمشاركة مع جامبيا؟

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 3:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 3:10 ص

كشف باكاري جامييه نائب رئيس الاتحاد الجامبي لكرة القدم، عن كيفية إقناع مامين سانيانج لاعب بايرن ميونخ بالانضمام إلى منتخب جامبيا للشباب بعدما لعب مع الناشئين في ألمانيا.

وقال جامييه في تصريحات لصدى البلد: "الأمر يكون صعبًا في إقناع اللاعب خاصة وأنه ولد في أوروبا والبنية التحتية والظروف هناك مختلفة عن اللعب مع دولة صغيرة مثل جامبيا".

وتابع: "المسألة أشبه بالمخاطرة من جانب اللاعب، لكن لدينا خطة لتأهيل اللاعبين ليكونوا نجومًا أكبر من خلال مشاركتهم مع منتخب جامبيا، والقواعد لدينا تسير على الجميع".

وأكمل: "المصروفات والنفقات لا تتغير ما بين لاعب ولد في جامبيا وآخر ولد في أوروبا يلعب معنا، نحن منتخب واحد ولسنا منتخبين".


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