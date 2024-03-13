مقتل شاب طعنا بالسكين في مشاجرة بطنطا

شهدت مدينة طنطا، اليوم، مشاجرة بين عدد من الشباب بمنطقة السيد عبد اللطيف، أسفرت عن مقتل شخص، طعنا بالسكين.

كان تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب، أسفرت عن مقتل أحدهم في الحال بطعنة نافذة بسلاح أبيض "سكين".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات أن الشاب يدعى (إسلام جمال أحمد سعيد -31 عاما)، ومقيم بمنطقة السيد عبد اللطيف بطنطا، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.