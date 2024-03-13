مقتل أحد عناصر حماس في القصف الإسرائيلي قرب صور جنوب لبنان

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل هادي مصطفى، عضو حركة حماس في لبنان، في الغراة الإسرائيلية على طريق صور- الناقورة.

هادي مصطفى عضو حركة #حماس في #لبنان الذي قتل في الغراة الإسرائيلية على طريق صور- الناقورة pic.twitter.com/HzHwcEAvJS — Annahar (@Annahar) March 13, 2024

وأفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل شخصين وإصابة آخر، صباح اليوم الأربعاء، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق صور الناقورة قرب مفرق قانا جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن «الطيران المعادي المسيّر أغار على طريق الحوش جنوب مدينة صور، مستهدفا سيارة سياحية ودراجة نارية ما أدى الى اشتعالهما. وعلى الفور، هرعت سيارات الاسعاف إلى المكان».

وأضافت الوكالة أن موقع الاعتداء الإسرائيلي يقع على بعد حوالي 2 كلم من مدينة صور.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية في لبنان لوكالة «رويترز» إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة خارج مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور بجنوب لبنان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل راكبيها.

وفي أعقاب الحادث، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بلدات عدة في جنوب لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدتي اللبونة، وعلما الشعب، بينما استهدفت المدفعية سهل مرجعيون.

وصعدت إسرائيل من وتيرة هجماتها على لبنان خلال الأيام الماضية، ولم تعد استهدافاتها موجهة للجنوب فقط.

ويتبادل حزب الله والاحتلال الإسرائيلي القصف يوميا منذ الثامن من أكتوبر الماضي، عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة بيوم واحد.