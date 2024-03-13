طلبت الإعلامية أسما إبراهيم، من الفنان أمير كرارة، تقييم أعماله الفنية التي قدمها خلال السنوات الماضية، ليعقب مازحا: «أنا بحبني اوي».

واستعرضت «أسما»، صور أعمال «كرارة»، خلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، وكان أولها مسلسل الاختيار، ليقيمه بنسبة 99%، ثم عرضت فيلم «كازابلانكا» وقيمه بنسبة 90%، مؤكدا أنه من الأعمال المحببة له، وكتب له جزء ثان وما زال تحت الدراسة.

فيما قيم فيلم «حرب كرموز» بنسبة 89%، وفيلم «هروب اضطراري» 88%، أما حواري بوخارست قيمه بنسبة 75%، معقبا: «عملت أعمال أعلى منه».

ورأي أن مسلسل «طرف ثالث» أعلى قيمة وأحدث طفرة نوعية في المسلسلات، أكثر من مسلسل «حواري بوخاريست»، ليقيمه بنسبة 78%، موضحا أن الفنان محمود عبد المغني كان يتمنى تكرار نفس التجربة مرة أخرى بمشاركة كلا من الفنان محمد فراج وعمرو يوسف ودينا الشربيني وهنا شيحة.