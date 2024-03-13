نجلا رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف يعودان إلى باكستان بعد 7 سنوات

عاد حسن وحسين نواز، نجلا رئيس وزراء باكستان الأسبق، نواز شريف، إلى باكستان، بعد 7 سنوات.

وذكرت مصادر أن الشقيقين وصلا إلى مطار "العلامة إقبال الدولي" في مدينة لاهور، وتم نقلهما بسرعة إلى منطقة "جاتي عمرة" تحت إجراءات أمنية مشددة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر، أن رئيسة وزراء إقليم "البنجاب، مريم نواز ورئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، جناح نواز، رحبا بهما ترحيبا حارا، لدى وصولهما، إلى منطقة "جاتي عمرة" وقرأوا الفاتحة على مقبرة والدتهم الراحلة، كلثوم بيجوم.

وكانت محكمة مساءلة قد علقت في وقت سابق أمري اعتقال دائمين، ضد حسن وحسين نواز.