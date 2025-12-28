• يتنافس 1180 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان المؤلف من 120 مقعدا..

بدأت صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في كوسوفو.

ويحق لمليون و999 ألفا و24 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، حيث يتنافس 1180 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان الكوسوفي المؤلف من 120 مقعدا.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت عند الساعة 19:00 مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلَن النتائج الأولية غير الرسمية قرابة منتصف الليل.

وفي السياق ذاته، جرت عملية التصويت في بعثات كوسوفو الدبلوماسية بالخارج يوم أمس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حركة تقرير المصير "فيتيفندوسيه" بزعامة رئيس الوزراء الحالي ألبين كورتي.

ومن بين أبرز منافسي كورتي، لومير عبد الجيكي مرشح حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية، وبدري حمزة مرشح الحزب الديمقراطي الكوسوفي، وراموش هاراديناي مرشح تحالف من أجل مستقبل كوسوفو.

أما بالنسبة للمقاعد المخصصة للأتراك في كوسوفو، والبالغ عددها مقعدين مضمونين، فيتنافس حزب كوسوفو الديمقراطي التركي بـ 16 مرشحا في هذه الانتخابات.

وكانت حركة فيتيفندوسيه قد تصدّرت أيضًا نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 9 فبراير، إلا أنها لم تتمكن، رغم محاولات استمرت أشهرا، من تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وعلى إثر فشل حكومتين مقترحتين من مرشحي رئاسة الوزراء في نيل ثقة البرلمان، قررت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة في ظل عدم إقرار ميزانية العام المقبل حتى الآن، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل.