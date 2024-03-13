اتهمت المطربة بوسي المطرب الشعبي سعد الصغير، بالغيرة الفنية منها، وذلك بعد زيارة سابقة له لوالدها قبل وفاته، في ظل وجود خلافات بين الفنانة بوسي ووالدها آنذاك.

وأضافت خلال حوار خاص لها ببرنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء: «معرفش هو ليه مركز في حياتي أكتر مني.. هو عايز مني إيه.. وبيعمل كدا علشان مبقاش زي زمان وبيحاول يعمل شو عشان الناس تاخد بالها منك».

وأكدت أنها لن ترد على أي تصريحات تخرج من الفنان سعد الصغير، أو محاولات استغلال خلافاتها مع والدها، لمحاربتها، معقبة: «ولا عمري هرد على سعد الصغير.. لأني أكبر من كدا بكتير».

وحول علاقتها بوالدها قبل وفاته، أوضحت انها كانت دائما تقدم له مساعدات مادية، ولم تقصر تجاهه إطلاقا، مضيفة: «أبويا عمره ما كان في حياتنا.. وبيستغلوه ضدي وبيدفعوا له فلوس لأنه طماع».

وذكرت أنها امتنعت عن مساعدة والدها ماديا، بعد أن خرج بتصريحات يهاجمها فيها، في الوقت الذي أرسلت له مساعدة مادية قبل اللقاء التلفزيوني بيوم واحد، الأمر الذي استفزها للغاية، وامتنعت عن مساعدته.