تموين البحيرة: تحرير 87 محضرا تموينيا وضبط 200 لتر سولار بالسوق السوداء

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، واصلت رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن:

بمركز الرحمانية، تم ضبط 5 مخابز بلدية أنتجت خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لعدم إعلان مواعيد التشغيل ووزن وسعر وقطر الرغيف، و4 مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، ومخبز بلدي لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمركز شبراخيت، تم ضبط 200 لتر سولار جمعهم شخص بغرض البيع بالسوق السوداء، وجرى تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 16محضر عدم إعلان الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملات مماثلة بمركزي كوم حمادة وإدكو، تم ضبط 18 مخبزا أنتجت خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتمكنت إدارة تموين بدر، من ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وتحرير محضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 15 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و تحرير محضرين لبدالين تموينين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.