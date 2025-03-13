أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 890 ألفا و250 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 890 ألفا و250 فردا بينهم 1200 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10307 دبابات، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و21432 مركبة قتالية مدرعة، و24 ألفا و409 أنظمة مدفعية، و1314 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1103 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و28 ألفا و983 طائرات مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و403 آلاف و55 من المركبات وخزانات الوقود، و3777 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.