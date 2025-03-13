الكويت تفرج عن سجناء أمريكيين بينهم متهمون في قضايا مخدرات

أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأمريكيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات في تهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة ينظر إليها باعتبارها بادرة حسن نية بين الحليفين، حسبما قال ممثل للمحتجزين في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء.

وتأتي عمليات الإفراج بعد زيارة آدم بوهلر مبعوث إدارة الرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن، وضغط أمريكي متواصل لإعادة الأمريكيين المسجونين في دول أجنبية.

ورافق جوناثان فرانكس، وهو مستشار خاص، ستة من السجناء المفرج عنهم حديثا على متن طائرة من الكويت إلى نيويورك.

وقال جوناثان في بيان: "إن موكليّ وأسرهم ممتنون للحكومة الكويتية على هذه اللفتة الإنسانية اللطيفة".

وذكر أن موكليه يتمسكون ببراءتهم وأنه من المتوقع أن تفرج الكويت عن أمريكيين آخرين من موكليه قريبا.