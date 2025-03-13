جوتيريش يزور مخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى بنجلاديش اليوم الخميس، في زيارة تستمر أربعة أيام لمراجعة وضع أكثر من مليون لاجئ من طائفة الروهينجا وسط خوف من خفض المساعدات، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر عليهم بشدة.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية البنجلاديشي توحيد حسين، الأمين العام في مطار دكا الرئيسي.

وينظر إلى زيارة جوتيريش، وهي الثانية للبلاد، على أنها مهمة بعد الإعلان عن خفض المساعدات المحتمل من جانب برنامج الأغذية العالمي وغيره عقب قرار واشنطن وقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد).

وتأمل الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة في أغسطس بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة في انتفاضة جماعية في بنجلاديش، في أن تؤدي الزيارة إلى تعزيز الجهود الدولية لحشد المساعدات للاجئين الروهينجا وإثارة انتباه عالمي جديد بأزمة الروهينجا.

وقال برنامج الأغذية العالمي في خطاب لسلطات شؤون اللاجئين في وقت سابق من الشهر الجاري إن خفض حصص الغذاء يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل في كوكس بازار حيث يعيش لاجئو الروهينجا في عشرات المخيمات.

وقالت الوكالة إن حصص الغذاء يمكن أن تقل بواقع النصف أو تصبح بقيمة 6 دولارات من الحصة الحالية البالغة 50ر12 دولار في الشهر.

ووفقا للمتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي،كون لي، إذا لم يتمكن البرنامج من توفير التمويل الكافي لن يكون لديه خيار سوى خفض الحصص الغذائية اعتبارا من أبريل.

وحثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي قبل زيارة جوتيريش على تعزيز الدعم اللازم بصورة عاجلة لتجنب الأثر المروع على لاجئي الروهينجا في بنجلاديش.

وقالت سميريتي سينج، المديرة الإقليمية بمنظمة العفو الدولية في منطقة جنوب آسيا:"سيفاقم نقص التمويل من النقص الشديد الموجود للإمدادات الضرورية والخدمات في المخيمات".