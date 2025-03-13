الأقصر تستعد لأكبر حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الضبعية

تستعد قرية الضبعية في الأقصر لاستقبال واحدة من أبرز الفعاليات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يُقام أكبر حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم في القرية، وذلك يوم الثلاثاء 18 مارس، على ملعب الغالي.

ويشارك في الحفل مجموعة من المنشدين المتميزين، من بينهم المنشد الشاب أحمد حسن، والمنشد أنس سيد، والموهبة الواعدة ريتال أحمد، لتقديم فقرات إنشادية تملأ الأجواء بالروحانيات والتلاوات العذبة.

ويهدف الحفل إلى تكريم حفظة كتاب الله وتشجيع الأجيال الشابة على حفظ القرآن وتدبر معانيه، في إطار دعم المبادرات الدينية التي تعزز القيم الإسلامية وتحث على التنافس في الخير.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا واسعًا من الأهالي والقيادات الدينية والمجتمعية، إضافة إلى أسر المكرمين الذين ينتظرون هذه اللحظة بفخر واعتزاز.

ويعد هذا التكريم جزءًا من الفعاليات الرمضانية التي تسعى إلى تعزيز الأجواء الروحانية ودعم المواهب الشابة في تلاوة وإنشاد القرآن الكريم، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله.

ويُنتظر أن يكون الحفل ليلة استثنائية، تجمع بين التلاوات القرآنية العذبة، والأناشيد الدينية المؤثرة، وتكريم الأبطال الصغار الذين اجتهدوا في حفظ القرآن، وسط أجواء إيمانية يملؤها النور والبركة.