قافلة دعوية من وعظ الأزهر تدعم مرضى السرطان في الأقصر

نظّم وفد من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف في الأقصر زيارة إلى مستشفى علاج الأورام بالمجان في مدينة طيبة، وذلك لدعم المرضى نفسيًا ومعنويًا خلال شهر رمضان المبارك، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية.

وتأتي هذه الزيارة برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تأكيدًا لاهتمام الأزهر الشريف بدعم الأطفال والمرضى، ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل.

وخلال اللقاء، نقل علماء الأزهر تحيات الإمام الأكبر للمرضى وذويهم، كما قدموا كلمات توعوية حول الصبر عند الابتلاء، بهدف تعزيز حالتهم النفسية ورفع معنوياتهم، مما يساهم إيجابيًا في رحلة علاجهم.

وأكد أعضاء وفد الوعظ بالأزهر أن هذه الزيارة تهدف إلى التخفيف عن المرضى ورسم الابتسامة على وجوههم، تنفيذًا للسنة النبوية في زيارة المرضى والدعاء لهم، إلى جانب التأكيد على أهمية الدعم النفسي في تعزيز القدرة على مواجهة المرض.

من جانبه، ثمّن محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، هذه الزيارة، مؤكدًا أن دعم الأزهر الشريف والإمام الأكبر للمستشفى يمثل حافزًا كبيرًا للمرضى في مشوارهم العلاجي.

وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه القوافل الدعوية والدينية في تحسين الحالة النفسية للمرضى، ما ينعكس إيجابيًا على حالتهم الصحية.

واختتم الوفد زيارته بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى، مشددين على أن الكلمات الإيجابية والإرشاد الروحي يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على سرعة التعافي، بجانب العلاج الطبي.