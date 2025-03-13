الادعاء البلجيكي: إلقاء القبض على عدة أفراد ضمن تحقيق بشأن الفساد في برلمان الاتحاد الأوروبي

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قال ممثلو الادعاء البلجيكي، اليوم الخميس، إنه تم إلقاء القبض على عدة أفراد ضمن تحقيق فساد متعلق بالبرلمان الأوروبي، في ظل تقارير بوسائل الإعلام المحلية تفيد بأن شركة هواوي الصينية قامت بتقديم رشاوى لنواب.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي، إن رجال الشرطة الاتحادية نفذوا 21 عملية بحث في بروكسل وفلاندرز ووالونيا والبرتغال.

وأضاف الادعاء، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم لاستجوابهم بشأن "صلتهم بفساد نشط داخل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى التزوير".

وأوضح الادعاء: "يُزعم أن التهم ارتكبتها منظمة إجرامية".

ووفقا لتحقيق لصحيفة لو سوار ووسائل إعلام أخرى، فإنه يشتبه في أن أفراد جماعات الضغط التي تعمل لصالح شركة هواوي الصينية للاتصالات قامت بتقديم رشاوى لنواب حاليين وسابقين بالبرلمان الأوروبي؛ لتعزيز السياسة التجارية للشركة في أوروبا.