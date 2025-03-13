نجوى فؤاد: بعت أهلي وحياتي الأسرية علشان الفن والآن أندم

علقت الفنانة نجوى فؤاد، على تصريحات سابقة بشأن موافقتها على ارتداء الحجاب مقابل راتب شهري، قائلة إنها رفضت العرض من مقدم البرنامج الذي أدلت فيه بالتصريح.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»، أنها طلبت من وزارة الثقافة أو نقابة المهن التمثيلية توفير راتب ومعاش مناسب لها، قائلة: «أنا تعبت وكبرت في السن، وغير متزوجة ولا عندي أبناء أو أسرة، مفيش حد يقف جنبي غير ربنا، ربنا هو سندي».

وبشأن عرض الراتب مقابل الحجاب، قالت: «المذيع قال لي ممكن أوفر لك الراتب لو عايزة تتحجبي، لا أعلم نيته أو كان يقصد إيه، شيء يرجع له»، مضيفة أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عرض عليها معاشا بعدها 600 جنيه شهريًا ورفضت.

وأشارت إلى أنها تحتاج لإجراء عملية جراحية في الظهر وتحصل على كمية كبيرة من الأدوية، ولكن النقابة لا تتكفل بالعملية أو الأدوية؛ ولكن تتكفل فقط بالتحاليل، مضيفة: «كان عندي شقة، و5 أفدنة وبعتهم من 8 سنوات».

وأعربت عن ندمها إزاء تضحياتها التي قدمتها من أجل الفن، قائلة: «بعت أهلي والخلفة علشان الفن، بعت أبويا وأعمامي وأولاد أعمامي ناس ملهاش في الفن، أبويا كان عايزني أكمل دراستي ويجوزني وأنا عندي 13 سنة، هربت منه وذهبت إلى الإسكندرية مع جدتي التي ربتني، فبعت فعلا أهلي، وعندما تزوجت الملحن أحمد فؤاد حسن طلب مني الخلفة، خفت على جسمي فرفضت؛ فبعت حياتي الأسرية وبعت أهلي والآن بندم».