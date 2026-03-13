إقبال كثيف من مهندسي الإسكندرية في جولة الإعادة لانتخاب النقيب العام

تشهد نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، توافدا كثيفا من المهندسين على مقر لجنة الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لاختيار النقيب العام للمهندسين للدورة النقابية 2026 - 2030.

وتأتي جولة الإعادة لحسم المنافسة بين المهندس هاني ضاحي، والمهندس محمد عبدالغني، بعدما لم يتمكن أي منهما من الحصول على الأغلبية المطلقة خلال الجولة الأولى التي أُجريت يوم الجمعة 6 مارس الجاري.

ووفقا لنتائج فرز الجولة الأولى، حصل المهندس هاني ضاحي على 8,178 صوتا، بينما حصل الدكتور محمد عبدالغني على 4,724 صوتا، ليتنافس المرشحان في جولة الإعادة اليوم لحسم منصب النقيب العام للمهندسين.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير أجواء تتسم بالانضباط والشفافية.

ومن جانبه، أكد المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال الناخبين، مشددا على إدارة العملية الانتخابية بحياد كامل ووفقا للوائح المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.

ودعا حامد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 140 ألف مهندس، إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، باعتبارها استحقاقا مهنيا يعكس وعي المهندسين وحرصهم على دعم العمل النقابي وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها والارتقاء بالمهنة.