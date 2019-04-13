المعارضة السودانية: ننتظر إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات اليوم

طالب تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي" والقوى المتحالفة معه رسميا، اليوم السبت، رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان باستصدار قرار بإلغاء القوانين المقيدة للحريات خلال اليوم.

ودفعت تلك القوى أمام طاولة المجلس العسكري بحزمة من المطالب، بينها إشراك مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، وتكوين حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام السابق، بجانب المطالبة بالقصاص والمحاكمة العادلة لجميع المتورطين في قضايا الفساد وإزهاق الأرواح.

وعقد فريق من تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير بينها حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي والحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب اجتماعا مع رئيس المجلس العسكري مساء اليوم، لبحث خطوات انتقال السلطة لحكومة انتقالية.

وعقب انتهاء اللقاء، قال عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو فريق قوى التغيير المفاوض، إن الفريق طالب بمشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، على أن يقدموا غدا قائمة بالأسماء المرشحة، مشيرا لمطالبتهم باستعادة جميع دور حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشعب.