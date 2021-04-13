 الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى المبارك

علم فلسطين
علم فلسطين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 11:23 م

دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لاسيما العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

واستنكر أبوردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - انتهاك حرمة الأقصى وقطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد، ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان، معتبرا هذه الممارسات عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

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