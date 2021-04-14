الرئاسة الفلسطينية تحذر من تحويل إسرائيل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة

حذرت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، من تداعيات سياسات إسرائيل وتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة "تقوض أركان السلم والأمن الدوليين".

ودعا الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا)، المجتمع الدولي إلى "التحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وبالذات العدوان على المسجد الأقصى المبارك".

وبحسب مصادر فلسطينية ، قطعت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم أسلاك الصوت عن مآذن المسجد الأقصى في شرق القدس ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

واعتبر أبو ردينة ذلك "جريمة عنصرية وعدوانا عنصريا على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من "عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل".

من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم في بيان قطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى "عدوانا عنصريا على المقدسات، وانتهاكا لحرية العبادة".