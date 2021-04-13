قيرغيزستان تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 90 ألفا و599 اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) -وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان- أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 124 حالة تعاف تام من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 86 ألفا و152 متعافيا، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة من جراء المرض، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1532 حالة.

وأضاف المركز أن 932 مريضاً بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 213 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة، فقد أكدت الصحة الكازاخية أن أكثر من ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.