قال الكاتب عبدالرحيم كمال، تعليقًا على مسلسل «القاهرة كابول»، إن العمل يناقش الهوية المصرية الوسطية بهدوء وعقلانية، وبدون عصبية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن الممثلين المشاركين في مسلسل «القاهرة كابول» هم الأفضل في مصر، معقبًا: «محظوظ بالعمل مع هؤلاء النجوم».

وتابع: «جميعنا نقدم هذا العمل هدية لمصر»، مشيدًا بالأستاذ حسام علي، مخرج المسلسل.

وأعرب عن فخره الشديد بشخصية «الشيخ رمزي»، الذي يقدمها الفنان طارق لطفي، معلقًا: «يجمع بين كل الشخصيات الإرهابية التي شهدتها مصر على مر التاريخ».

ويشارك في بطولة مسلسل «القاهرة كابول» المقرر عرضه في شهر رمضان، الفنان فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.