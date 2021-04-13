ميركل تؤكد: سأبقى خارج الجدل حول المرشح لمنصب المستشار

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا التعليق على الصراع الداخلي في التحالف المسيحي حول الترشح لمنصب المستشار.

وعندما سئلت ميركل عما إذا كانت تخشى أن تؤدي المنافسة المستمرة بين رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، إلى خسارة التحالف المسيحي للمستشارية في نهاية المطاف، قالت ميركل اليوم الثلاثاء في برلين: "أردت وأريد وسأظل أريد أن أبقى خارج ذلك الأمر".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في التحالف اليوم الثلاثاء أن كل من لاشيت وزودر اتفقا على المشاركة في الاجتماع الدوري الذي يشارك فيه 250 عضوا أو أكثر من أعضاء التحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

ويراهن زودر على أن التأييد الذي حظي به منافسه لاشيت في لجان الحزب المسيحي الديمقراطي أمس الاثنين لن يكون بنفس الوضوح في الكتلة البرلمانية للتحالف. ويسعى زودر، الذي أيد مجلس رئاسة حزبه أمس بالإجماع ترشحه للمستشارية، أن يقلب الصورة لصالحه خلال اجتماعه اليوم في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وأيا كان من سيظفر بالترشح عن التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشارية، فسيكون أمامه مشوار طويل نحو الفوز بهذا المنصب، حيث سيتعين عليه أن يقود التحالف للفوز في الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أيلول/سبتمبر المقبل، والعثور بعد ذلك على الأرجح على حزب أو اثنين لتشكيل الائتلاف الحاكم.