استمرار الخلافات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه في اتفاق الخروج بريكست.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن المحادثات استمرت بين الجانبين ، حيث جرت اتصالات هاتفية بين نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ووزير شؤون البريكست لورد فروست يوم الجمعة الماضي.

لكن داونينج ستريت قال إنه لا يزال هناك عقبات ينبغي تجاوزها بغية حل المسائل المتعلقة بتنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وكان الغضب من الترتيبات التجارية ، التي خلقت فعليا حواجز اقتصادية مع بقية أجزاء المملكة المتحدة من أحد العوامل التي تم ذكرها وراء العنف الذي اندلع في مناطق بأيرلندا الشمالية خلال الأيام الأخيرة.

يذكر أن بروتوكول أيرلندا الشمالية ، الذي يهدف إلى تشديد الضوابط عند الحدود في جزيرة أيرلندا ، نجم عنه إخضاع السلع الواردة من بريطانيا العظمى لفحوصات إضافية للتأكد من أنها تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.