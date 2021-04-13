مدحت صالح عن غنائه تتر «هجمة مرتدة»: شرف لأي فنان المشاركة فيه

قال الفنان مدحت صالح، إن مسلسل «هجمة مرتدة» من الأعمال الهامة جدًا، مضيفًا أنه شرف لأي فنان أن يشترك فيه.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، بالشكر للعاملين على صنع مسلسل «هجمة مرتدة»، مشيرًا إلى أن الكاتب أيمن بهجت قمر هو أول من تواصل معه ليؤدي تتر العمل.

وأشاد بكلمات الكاتب أيمن بهجت قمر الذي تمكن من دراسة العمل جيدًا ليلخصه في كلمات، وألحان الملحن وليد سعد والموزعين إلهامي دهيمة وأسامة كمال وأحمد حسام، متوجهًا بالشكر للقائمين على العمل لثقتهم به.

وأضاف أنه يقضي رمضان وسط العائلة كأي أسرة مصرية، معقبًا: «بتبقى فرصة جميلة جدًا إن احنا نلتقي ونتجمع، رمضان بكل ملامحه ليه نكهة مختلفة ومن الشهور اللي ربنا بيفضلها، وإحنا كمصريين من عشاق الشهر الكريم».

