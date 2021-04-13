جونسون آند جونسون تؤجل التطعيم بلقاحها المضاد لكورونا فى أوروبا

أعلنت شركة جونسون آند جونسون للمستحضرات الدوائية أنها قررت تأجيل التطعيم بلقاحها المضاد لفيروس كورونا فى أوروبا.

ويأتي القرار في أعقاب توصية من السلطات الصحية الأمريكية بـ"التوقف" عن إعطاء اللقاح المؤلف من جرعة واحدة بعد ورود تقارير تفيد بأن المتلقين أصيبوا بجلطات دموية في بضع حالات نادرة للغاية.

وأشارت شركة جونسون آند جونسون إلى أنها تراجع البيانات مع السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها خلال ذلك "سنؤجل بشكل استباقي طرح لقاحنا في أوروبا".

وبدأ الاتحاد الأوروبي في تلقي أول شحنات له من جونسون آند جونسون أمس الاثنين، بعد شهر واحد من الموافقة على استخدامه في دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تحقق في أربع وقائع تم الإبلاغ عنها تتعلق بجلطات دموية داخلية مهددة للحياة بعد التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون دون تغيير حالة توصياتها.

وقبل فترة وجيزة، حددت وكالة الأدوية الأوروبية ارتباطا محتملا مشابها بين الإصابة بجلطات دموية وتلقي لقاح شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا في حالات نادرة للغاية، لكنها أيدت دعمها للقاح، حيث تفوق الفوائد المخاطر بصورة كبيرة، وفقا لوكالة الأدوية الأوروبية.