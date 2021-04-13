أمريكا تتوقع توافر لقاحات كافية رغم تعليق التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

تتوقع الولايات المتحدة أن يكون بحوزتها ما يكفي من لقاحات فيروس كورونا لتلبية الطلب الأمريكي بحلول مايو على الرغم من التوقف المؤقت المخطط له في استخدام لقاحات جونسون آند جونسون بعد أن أصيبت ست نساء كن قد تلقين اللقاح بنوع نادر وشديد من جلطات الدم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال أحد المسؤولين، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إنتاج اللقاحات من شركتي فايزر وموديرنا من المتوقع أن يكون كافيا لتلبية الطلب الأمريكي، في ظل ظهور مؤشرات على أن الولايات المتحدة بدأت في التحول من نقص في الجرعات إلى نقص في الراغبين في تلقي اللقاح.

وأعلن البيت الأبيض أن هناك لقاحات كافية لمواصلة إعطاء الجرعات بالوتيرة الحالية. وقال جيف زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لفيروس كوفيد- 19، في بيان: "لن يكون لهذا الإعلان تأثير كبير على خطة التطعيم لدينا".

وتعهد الرئيس جو بايدن بتوفير جرعات كافية بحلول نهاية مايو لجميع البالغين في الولايات المتحدة.