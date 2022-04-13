روسيا: أكثر من 1000 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول أعلنوا استسلامهم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من ألف من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول أعلنوا استسلامهم وتم أسرهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنهم 1026 من أفراد اللواء 36 من سلاح مشاه البحرية.

ولم يتسن مبدئيا التأكد من المعلومات.

وأضاف كوناشينكوف أن الاسرى بينهم 162 ضباطا و47 من النساء كما تحدث عن تحقيق" نجاح".

وأوضح أن المقاتلين استسلموا لوحدات من الجيش الروسي وانفصالي دونيتسك خلال القتال بالقرب من مصنع كبير لمعالجة المعادن. ولم تؤكد المصادر الأوكرانية هذه الانباء.

وقال كوناشنيكوف إن مروحية روسية وسفن حربية شنت هجمات صاروخية جديدة، مضيفا أنه تم استهداف مخزنين كبيرين للاسلحة. وأضاف أنه تم تدمير أربع مروحيات مقاتلة في الهجوم على مطار في ميرهورود في منطقة بولتافا.

وأشار إلى أنه إجمالا تم تدمير 46 هدفا عسكريا جديدا في أوكرانيا، مضيفا أن الهجمات سوف تستمر.