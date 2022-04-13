مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار ايهاب جلال عن تدريب المنتخب

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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة حقيقة اعتذار ايهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن مهمته الجديدة مع الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني الأول بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، بعد فشل التأهل إلى كأس العالم المقبل بسبب الخسارة من السنغال بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن اعتذار ايهاب جلال عن المنتخب مجرد شائعة انتشرت وهو خبر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الساعات القادمة عقد جلسة تجمع بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال لاستكمال الجهاز المعاون والاعلان عن المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال لوسائل الاعلام.