لاعب المصري: نحتاج دعم الجماهير لتخطي عقبة نهضة بركان

أكد محمد عنتر نجم فريق المصري البورسعيدي والزمالك السابق أن الفوز على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب مؤخرا يعد أمرا طبيعيا خاصة وأن المصري من الفرق الكبيرة داخل مصر وأفريقيا.

وأضاف عنتر تركيزنا حاليا هو تخطي عقبة فريق نهضة بركان المغربي، خاصة أن هدفنا هو المنافسة على لقب البطولة الكونفيدرالية بل والحصول عليها.

واستكمل: نريد تحقيق نتيجة إيجابية على نهضة بركان في مباراة الذهاب في مصر لتعطي لنا الأريحية في مباراة العودة بالمغرب، وطالب عنتر بدعم ومؤازرة وحضور جماهير المصري بأعداد كبيرة خلال مباراة نهضة بركان، مشيرا بان الجماهير هي الدافع الأول لنا وتواجدهم بكثافة يعطي لنا الحافز لتحقيق الفوز والاقتراب من اللقب الغالى.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف وذلك تطبيقًا للائحة الفريق التي تضمن صرف مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على القطبين، وبهدف تحفيز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان.

ووعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.