الدفاع الروسية: استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استسلام أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول للقوات المسلحة الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في تصريح للصحفيين، حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "نتيجة لعمليات القوات المسلحة الروسية الهجومية الناجحة ووحدات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة ماريوبول، استسلم 1026 جنديًا أوكرانيًا من اللواء 36 التابع لمشاة البحرية وألقوا أسلحتهم طواعية".

وأضاف أن من بين الذين استسلموا 162 ضابطا و47 مجندة، قائلا إن 151 جريحًا تلقوا رعاية طبية أولية على الفور، وبعد ذلك تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى مدينة ماريوبول لتلقي العلاج.