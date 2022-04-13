الاتحاد الأوروبي يمول المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في بروكسل أن الاتحاد سيخصص 500 مليون يورو أخرى لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات.

وأعلن كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء في بيان أنه من المهم أن يزيد الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما تستعد روسيا لشن هجوم جديد في شرق البلاد، حيث "ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة".

وهذه هي الحزمة الثالثة من المساعدات العسكرية التي وافق الاتحاد الأوروبي على إرسالها إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها وسط الغزو الروسي. وإجمالا أرسل الاتحاد الأوروبي 5. 1 مليار يورو كمساعدات عسكرية.

وفي فبراير ومارس الماضيين، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شريحتين سابقتين من المساعدات العسكرية، تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون يورو، في سابقة تاريخية للتكتل لتسليح دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي تتعرض لهجوم.