 روسيا: مزاعم الولايات المتحدة بشأن استخدامنا أسلحة كيميائية في أوكرانيا استفزازية - بوابة الشروق
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روسيا: مزاعم الولايات المتحدة بشأن استخدامنا أسلحة كيميائية في أوكرانيا استفزازية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 8:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 8:36 ص

ةصفت السفارة الروسية في واشنطن مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها استفزازية وعديمة الأساس.
وشددت السفارة الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/- على أن القوات المسلحة الروسية لا تمتلك ولا يمكن أن تمتلك عوامل قتالية كيميائية، بعد أن أتلفت روسيا كل مخزونها للأسلحة الكيميائية عام 2017.
وأشارت السفارة إلى أن ما يثير القلق هو معلومات أكدتها الدفاع الروسية وتفيد بتحضير الراديكاليين الأوكرانيين لاستفزازات باستخدام المواد الكيميائية، مضيفة أن لدى روسيا "أسئلة عن مصدر هذه المواد".
وأضافت السفارة: "نحث واشنطن على الكف عن الترويج للمعلومات المضللة. وبدلا من ذلك، ينبغي للزملاء تكثيف عملية نزع السلاح الكيماوي لدولتهم"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبقى الدولة الوحيدة الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية والتي لم تف بالتزاماتها الدولية.


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