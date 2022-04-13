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تستضيف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رؤساء أكبر ثماني شركات أمريكية لتصنيع السلاح غدًا الأربعاء؛ لبحث طاقة هذه الشركات ومدى قدرتها على تلبية حاجات أوكرانيا من السلاح إذا استمرت الحرب مع روسيا عدة سنوات.

وقفز الطلب على السلاح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى نقل الأسلحة إلى هذا البلد، وفق وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع إعادة تزويد أوكرانيا بالسلاح إضافة إلى التخطيط لحرب أطول.

ويستضيف مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع للبنتاجون، وهو مشتري السلاح لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، اجتماعًا لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تحضره كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع إن الأسلحة المفيدة أكثر هي الأنظمة الأصغر مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات والتي ترسلها واشنطن والحلفاء إلى أوكرانيا بشكل شبه يومي.

وتنتج رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن كورب معا صواريخ جافيلن بينما تنتج رايثيون صواريخ ستينجر.