إيطاليا تسجل 84 ألفا و56 إصابة جديدة بكورونا و169 وفاة

سجلت إيطاليا 84 ألفا و56 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 169 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و404 آلاف و809، والوفيات إلى 161 ألفا و32 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 136 مليونا و249 ألفا و471 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.