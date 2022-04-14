استمرار تراجع التضخم في روسيا للأسبوع الخامس على التوالي

استمر تراجع معدل التضخم في روسيا للأسبوع الخامس على التوالي، مع تلاشي الارتفاع في الأسعار الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي المحلي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة اليوم الأربعاء بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 8 نيسان/أبريل الماضي 66ر0% شهريا، مقابل 99ر0% خلال الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه، واصلت أسعار الغذاء بما في ذلك السكر، بعد فترة الإقبال الهستيري على هذه السلع عقب بدء الغزو.

وسجلت الأسعار زيادة سنوية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11%، في حين قال ألكسي كودرين رئيس مجلس إدارة غرفة المراجعة الروسية أمام البرلمان الروسي اليوم إنه من المتوقع وصول معدل التضخم الروسي خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 17 و20%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان البنك المركزي الروسي قد ذكر أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر7% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو أعلى مستوى للتضخم في روسيا منذ العقد الأول من القرن العشرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطلب الاستهلاكي في روسيا تراجع بعد فترة الشراء الكثيف في أوائل الشهر الماضي، والتي أدت إلى نقص في العديد من السلع، وبالتالي زيادة الأسعار، إلى جانب خروج العديد من الشركات الأجنبية من السوق الروسية بسبب العقوبات الدولية.